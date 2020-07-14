Son dakika! Ayasoyfa ibadete açılacağı güne hazırlanıyor
Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı.
14.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:42
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Ayasofya'nın ibadete açılacağı güne hazırlanması çalışmaları başladı. Ayasofya'da çalışmalara başlayan ekipler kameraya yansıdı.
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Kaynak: DHA