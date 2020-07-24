Son dakika! Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler
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Son dakika! Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler

Son dakika haberlerine göre Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor.

24.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:55

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi geldi.

Hindistan'dan gelen Gohari Imam, bugün Ayasofya'da namaz kılmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Imam, "Bugün sadece Türkler için değil tüm Müslümanlar için önemli bir gün. Dünyadaki bütün Müslüman toplulukları için son derece önemli. Ben de ayrıca tarihe şahitlik etmiş oluyorum. 20-30 yıl sonra bunu akrabalarıma ve arkadaşlarıma anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Çadlı Muhammed Nur, arkadaşlarıyla namaz kılıp dua edeceğini belirterek, "Bugün gerçekten güzel ve önemli bir gün. İslam alemi için çok önemli. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

Pakistanlı Mehmet Refik de "Camiyi açtığı için Allah Erdoğan'dan razı olsun. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Kadınlar bölümünde cuma namazı için saf tutan Somali asıllı ABD'li Sai Serrah da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Burada namaz kılmak için Amerika'dan geldiklerini anlatan Sai Serrah, "Çocuklarımla ve eşimle birlikte geldim. Bugün mükemmel bir gün. Bundan ötürü gurur duyuyorum, çok onurluyum. Burada toplanmak, bir araya gelmek çok önemli. ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Çocuklarım ve eşimle birlikte geldim." ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı Abdulvahap Öztürk de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılacakları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Kazakistan'dan gelirken, Ayasofya'nın bugün ibadete açılacağını bilmiyorduk. Annem ve oğlumla geldik. Burada namaz kılmak bize de nasip oldu." diye konuştu.

Pakistanlı Ömer Safr ise bunun tarihi bir an olduğunu belirterek, "Ayasofya'da cuma namazı kılacağım. Bu ayrıca Müslümanları bir araya getirmek için çok teşvik edici. Benim için unutulmayacak bir gün." dedi.

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Son dakika! Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış heyecanına yurt dışından gelerek tanıklık ettiler

Kaynak: AA

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