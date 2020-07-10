Son dakika! Ayasofya'da yatsı ezanı
Son dakika haberi: Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş, akşam namazı kıldı.
10.07.2020 23:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:31
Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş, akşam namazı kıldı. Yatsı namazı vaktine kadar meydanda vakit geçiren vatandaşlar, Ayasofya'dan okunan Yatsı ezanını dinledi.
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Kaynak: AA