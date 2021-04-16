Son Dakika | AYASOFYA CAMİİ'NDE RAMAZAN AYININ İLK CUMA NAMAZI
Son dakika gündem haberi: AYASOFYA Camii'nde, ramazan ayının ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri altında kılındı.
AYASOFYA Camii'nde, ramazan ayının ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri altında kılındı.
Ayasofya Camii'nde ramazan ayının ilk cuması kılındı. Belirli sayıda kişinin katılımına izin verilen, sosyal mesafenin korunduğu saf düzeninde namazda vatandaşların maske kurallarına da dikkat ettikleri görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı