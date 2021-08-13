Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı
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Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı

Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinin ardından İl Özel İdaresinin şantiyesinde mahsur kalan "Hektor" ve "Badi" adlı köpekler iş makinesiyle kurtarıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinin ardından İl Özel İdaresinin şantiyesinde mahsur kalan "Hektor" ve "Badi" adlı köpekler iş makinesiyle kurtarıldı.

Şiddetli yağış sonrası Ayancık Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşmasıyla İl Özel İdaresinin ilçedeki şantiyesini su bastı.

Şantiyede mahsur kalan 8 işçi aynı gün helikopterle kurtarıldı, "Hektor" ve "Badi" adlı köpekler şantiyedeki güvenli bir yerde bırakıldı.

Sel sularının biraz çekilmesi üzerine şantiyede 9 yıldır görevli Ramazan Özcan, köpekleri bulundukları yerden iş makinesiyle kurtardı.

Özcan, AA muhabirine, sel suları nedeniyle şantiyede mahsur kaldıklarını ve helikopter yardımıyla 8 kişinin kurtarıldığını anlattı.

Şantiyede bulunan Hektor ve Badi'yi güvenli bölgeye aldıklarını ve iki günlük yiyecek bıraktıklarını belirten Özcan, "Bugün iş makinesi ile giderek köpekleri bulunduğu yerden kurtardık. Devletimiz tüm imkanlarıyla Ayancık'ta, görevlilerimizden Allah razı olsun." dedi.

Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı
Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı
Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı
Son dakika! Ayancık'taki sel nedeniyle şantiyede mahsur kalan iki köpek iş makinesiyle kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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