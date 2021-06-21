Son Dakika | Ayaklarını yıkamak isterken dereye düşen genç boğularak hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Aras Çayı'na düşen 18 yaşındaki gencin cesedi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Pasinler İtfaiye erleri tarafından bulundu.