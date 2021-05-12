Son Dakika | Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi
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Son Dakika | Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Abdulhamid Han Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğunda bulunan ayakkabılıkta yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında, kapısı açık olan binadaki bir evdeki 2'si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından, tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son Dakika | Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika | Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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