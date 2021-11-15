Son Dakika | Ayağının üzerinden otomobil geçen çocuk hastaneye kaldırıldı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde annesi ile yolda yürüdüğü sırada bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin ayağının üzerinden otomobil geçti, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokağa dönüş sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Güneş B. isimli birinci sınıf öğrencisinin ayağı üzerinden 48 AD 332 plakalı otomobil geçti. Annesi ile yolda ilerlerken yola bir anda fırladığı öğrenilen çocuğun yaralanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

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