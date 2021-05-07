Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
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Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Güncel

Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ayağı kırılan at için harekete geçerek ilk müdahaleyi yaptı.

Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti

ANKARA - Ardahan'da Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ayağı kırılan at için harekete geçerek ilk müdahaleyi yaptı.

Ardahanlı köy sakinleri ayağı kırılan at için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıyı duyan Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaralı ata ilk müdahaleyi yaptı. Durumunun iyi olduğu belirlenen atın tedavisi Kafkas Üniversitesi'nde devam ediyor.

Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti
Ayağı kırılan atın yardımına Tarım ve Orman Bakanlığı yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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