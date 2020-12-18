Son Dakika | Ayağı kırık kedi tedavi altına alındı
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Son Dakika | Ayağı kırık kedi tedavi altına alındı

18.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:17
Son Dakika | Ayağı kırık kedi tedavi altına alındı

Son dakika haberi... Adıyaman'da, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan ve aynı zamanda ayağı kırık olan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan ve aynı zamanda ayağı kırık olan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde bir iş yerinin çatı kısmından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak burada bulunan kediyi kurtardı. Bir ayağı kırık olduğu anlaşılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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