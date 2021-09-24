Son dakika: Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika: Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre Bolu'da asansörle duvar arasına ayağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ULUS, BARTIN (İHA) - Bolu'da asansörle duvar arasına ayağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki A.Ş. isimli çocuk, yaşadığı apartmanın asansörüne binmek istediği sırada ayağı asansör ile duvar arasında sıkıştı. Ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayan küçük çocuk, ağlayarak yardım isteyince apartman sakinleri durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde, A.Ş.'nin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, tedavisi için İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. - BOLU

Son dakika: Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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