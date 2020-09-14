Son Dakika: Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Gelen son dakika haberlerine göre SİVAS'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

SİVAS'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Olay, Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ Blokları'nda yaşandı. Sahibi öğrenilemeyen bir kedi apartmanın asansör kapısına ayağını sıkıştırdı. Yaşadığı acıyla miyavlayarak yardım isteyen kedi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağında ezik oluşan kediye su içirildi. Daha sonra tedavisi için veterinere götürüldü.

Kaynak: DHA