Son Dakika | Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı
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Son Dakika | Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı

02.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:32
Son Dakika | Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma yaşandı

Son dakika haber... Avusturya'nın başkenti Viyana'nın turistik bölgelerinden birinci Viyana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın turistik bölgelerinden birinci Viyana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, şehrin en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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