Son dakika... Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi

12.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:38
Son dakika... Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi

Son dakika haberler... Avusturya'da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Avusturya'da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl ve Viyana Organize Suçla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Michael Mimra, düzenledikleri ortak basın toplantısında, silahlı örgüt kurmaya çalışan aşırı sağcı yapıya yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Nehammer, aşırı sağcı suç ağına yönelik operasyonda çoğu uzun namlulu, otomatik ve yarı otomatik 70'in üzerinde silah, 100 binin üzerinde de merminin ele geçirildiğini söyledi.

"Almanya'da aşırı sağcı silahlı örgüt oluşturma çabası"

Operasyonda 5'i Avusturya'dan, 2'si ise Almanya'dan 7 kişinin gözaltına alındığını bildiren Nehammer, uyuşturucu ve silah ticareti yapan, organize suç oluşumlarıyla dirsek temasında bulunan aşırı sağcıların "Almanya'da silahlı örgüt kurmaya" çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Organize suç örgütleri ve aşırı sağcılar

Viyana Organize Suçla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Michael Mimra da operasyona ilişkin soruşturmanın geçen ekimde başladığını belirterek, Almanya'dan Avusturya'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürütülen teknik takipte söz konusu aşırı sağcı ağın izlerine rastladıklarını ifade etti.

Mimra, Almanya'dan yönetilen yapının, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle yasa dışı yollarla silah temin ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Gözaltına alınan kişilerden 53 yaşındaki bir Avusturyalının emniyet birimleri tarafından tanınan bir suçlu olduğunu kaydeden Mimra, şahsın sicilinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarıyla dolu olduğuna dikkati çekerek, yakalananlar arasında radikal sağcı gruplarla bağlantılı tespit edilen kişilerin de bulunduğunu aktardı.

Mimra, soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin ele geçirilen materyalleri detaylı şekilde incelediğini, soruşturmanın gizliliği açısından daha fazla bilgi paylaşılmayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

İlgili Haberler

İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu
İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 39 zanlı adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Avusturya'da aşırı sağcı suç örgütüne yönelik operasyonda 70'in üzerinde silah ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:55:57. #1.15#
title