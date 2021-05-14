Son dakika! Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti
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Son dakika! Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Avusturya'da Federal Başbakanlık binasına Gazze'deki sivilleri hedef alan İsrail'in bayrağını çekti.

Avusturya'da Federal Başbakanlık binasına Gazze'deki sivilleri hedef alan İsrail'in bayrağını çekti.

Avrupa'nın göbeğinden abluka altındaki Gazze'deki sivillere yönelik İsrail'in saldırılarına destek geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter'da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı. Kurz, açıklamasında 'Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız" dedi.

Son dakika! Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti
Son dakika! Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti
Son dakika! Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti
Son dakika! Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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