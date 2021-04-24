Son dakika... Avustralyalılar Başbakan Morrison'ı protesto eden Ermeni örgütlerine tepki gösterdi

Son dakika haber: Avustralyalılar, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un 1915 olaylarını bu yıl da "soykırım" olarak tanımlamamasını kınayan ve protesto eden Ermeni diaspora örgütlerine tepki gösterdi.

Avustralyalılar, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un 1915 olaylarını bu yıl da "soykırım" olarak tanımlamamasını kınayan ve protesto eden Ermeni diaspora örgütlerine tepki gösterdi.

Başbakan Morrison, Ermeni derneklerine gönderdiği mektupta 1915'te Ermeni halkının "yerinden edildiğini ve büyük bir trajedi" yaşadığını, bu trajedinin Avustralya'da büyük bir yardım kampanyasını tetiklediğini belirtti.

Morrison, mektubunda "soykırım" ifadesini kullanmadı.

Avustralya Ermeni diaspora örgütleri, Morrison'un her yıl 24 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajda 1915 olaylarını bu yıl da soykırım olarak tanımlamamasını kınadı.

Ermeni dernekleri, Sidney'de 200 civarında kişinin 24 Nisan dolayısıyla katıldığı yürüyüşte Başbakan Morrison'u 2011'de verdiği soykırımı tanıma sözünü tutmamakla suçladı ve protesto etti.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı, eski Ermeni Devrimci Federasyonu Gençlik Kolları Üyesi Gladys Berejiklian ise resmi sosyal medya hesaplarından Avustralya'nın bir gün sözde "soykırımı" tanıyacağını umduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

Avustralyalılar tepki gösterdi

Avustralyalılar, Ermeni toplumunun protestosu ve Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Berejiklian'ın açıklamalarına ilişkin haberlere sosyal medya ve gazete yorumlarında tepki gösterdi.

Griffith'den emekli Julie Smart haberin altında yazdığı yorumda "Al işte yine başladık, neden önümüze bakmıyoruz? Benim dedem de Birinci Dünya savaşında İtalyanlar Avusturyalıları katlederken Avrupa'dan kaçmış…" ifadesini kullandı.

Karina Honeyman ise aynı haberin altına, "Geldiğiniz ülkeye geri dönün ve bu işleri oralarda protesto edin. Bizimle ilgisi yok bu konunun." şeklinde yorumda bulundu.

Başbakan Berejiklian'ın sosyal medya paylaşımına yazılan yorumlar arasında Ermeni, Süryani ve Yunan asıllı olmayan Avustralyalılar arasında neredeyse hepsi Başbakan'ı ikiyüzlülükle suçluyor.

Newcastle'dan Mary Sharkey "Kendi ülken rezil bir şekilde yönetilirken, başka ülkelerin işine karışma Avustralya" mesajını paylaşırken, Nadia Noye Wilson ise Avustralya'nın öncelikle kendi yerli halklarına yaptığı soykırımı tanıması gerektiği yorumunu paylaştı.

Catherine Wong, "Başka ülkeleri parmakla göstermeden önce, her ülke kendine bir bakmalı." ifadelerini kullanırken, Bradford, Victoria'dan Wolf Wynd "Bu neye yarar ki? Bugün tercihlerine göre gerçekleri göz ardı eden siyasilerimizin burnunun dibinde yaşanan soykırımlar ne olacak? Filistin'i hiç duymadın mı?" şeklinde yorum yaptı.

Great Galloot adlı kullanıcı Başbakan Berejiklian'ın paylaşımının uygun olmadığını vurgulayarak, "Yahudiler, Japonlar yada Ruandalılar için de aynısını yapıyor musun?" diye sordu.

Paul Ricco, Berejiklian'ın paylaşımına ilişkin,"Soykırımdan bahsederken, Tahmoor Kömür madeninin genişlemesi gerekçesiyle hükümetiniz neden hala vahşi yaşamı, su yollarını, yerli kültürünü ve mirasını yok ediyor?" ifadelerini kullandı.

Ruslan adlı bir kullanıcı da Berejiklian'ın Aborjinler hakkında herhangi bir yorum yapmadığını belirterek, Avustralya topraklarında yaşıyorsanız Aborjinleri önemsemelisiniz."şeklinde yanıt verdi.

Avustralya Türk Toplumu Çıkarlarını Müdafaa Birliği (ATA-A) ise Berejiklian'ın tweetine yazdığı yorumda Eyalet Başbakanı'nı Avustralya'daki Ermeni terör kurbanları adına adalet arayışına davet ederken, Sidney Ermeni okul gruplarının Ermenistan'da Ermeni Devrimci Federasyonu kamplarına götürülmesiyle ilgili Eğitim Bakanlığına soruşturma açması için talimat vermeye davet etti.

Sidney Türk başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruması Engin Sever, 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristler tarafından şehit edilmişti. Olaylara ilişkin soruşturma terörle mücadele ekipleri ve cinayet masası tarafından 2019'da yeniden açılmıştı.

Ermeni diaspora grupları geleneksel olarak çocuk yaşta öğrencileri Erivan yakınlarında bulunan Devrimci Federasyon'un tesislerine götürüp Lizbon Beşlisi gibi teröristlerin hayatları hakkında bilgilendiriyor, Avustralya'ya döndüklerinde sunum yaptırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı