Son dakika... Avustralya'da trafik kazası geçirenlere yardım etmek yerine görüntülerini alan kişiye 10 ay hapis cezası
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Son dakika... Avustralya'da trafik kazası geçirenlere yardım etmek yerine görüntülerini alan kişiye 10 ay hapis cezası

Son dakika... Avustralya'da trafik kazası geçirenlere yardım etmek yerine görüntülerini alan kişiye 10 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Avustralya'nın Melbourne kentinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında, olay yerindekilere yardım etmek yerine hayatını kaybeden polisleri görüntüleyen kişi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında, olay yerindekilere yardım etmek yerine hayatını kaybeden polisleri görüntüleyen kişi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Melbourne'deki bir otoyolda Nisan 2020'de meydana gelen ve 4 polisin ölümüne yol açan kazaya ilişkin dava Victoria eyaleti yerel mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, iki polisin, 42 yaşındaki Richard Pusey'i lüks aracıyla hız sınırını aştığı için çevirdiği anımsatıldı.

Araca el konulmasına karar veren polislerin kendilerine yardım etmesi için 2 polisi çağırdığı aktarılan duruşmada, bu sırada Pusey'in yol kenarındaki çalılarda tuvalet ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Duruşmada, o esnada bir tırın 4 polise ve Pusey'in aracına çarptığı ifade edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Pusey'in kazaya karışanlara yardım etmek yerine olay yerini telefonuyla görüntülediğine dikkat çekilen duruşmada, Pusey'in görüntü çekerken "O ezildi, kesinlikle muhteşem, güzel" gibi ifadeler kullandığı aktarıldı.

Duruşmada, Pusey'in görüntüleri çekerken "Galiba hepsi temizlendi. Sanırım eve gitmek için Uber çağıracağım." dediği vurgulandı.

Görgü tanıklarından birinin polislerin yanına gelerek, Pusey'den de yardım etmesini istediği kaydedilen duruşmada, Pusey'in bu talebe "Öldüler" şeklinde cevap verip görüntülemeye devam ettiği aktarıldı.

Duruşmada, kazanın ardından yakalanan Pusey'in tutuklandığı ifade edildi.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Hakim Trevor Wraight, Pusey'e "Davranışın, kalpsiz, acımasız, utanç vericiydi, duygusuz ve ayıptı." dedi.

Wraight, Pusey'in 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Duruşmada, Pusey'in 296 gündür tutuklu olduğu ve 10 aylık cezasını neredeyse tamamladığı ifade edildi ancak farklı suçlardan tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

2 yıl süreyle trafikten men edilen Pusey, hakkındaki hız sınırını aşma ve uyuşturucu madde bulundurma suçlamalarını da kabul etti.

Polislerin hayatını kaybetmesine yol açan kazaya karışan tır sürücüsü Mohinder Singh de iki hafta önce çıkarıldığı mahkemede, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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