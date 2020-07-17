Son Dakika | Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti
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Son Dakika | Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde 428, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 8 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, Melbourne kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son Dakika | Avustralya'da Kovid-19'dan 3 kişi daha hayatını kaybetti
17.07.2020 06:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:05

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 428, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 8 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, Melbourne kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews Melbourne'da, Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian Sydney'de düzenledikleri basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, vaka sayılarındaki artış ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette dün kaydedilen 317 yeni vakanın ardından son 24 saatteki testlerde 428 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, bir kadın 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

428'in virüsün ortaya çıkmasından bu yana Victoria'da kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğunu dile getiren ve durumun ciddiyetine dikkati çeken Andrews, "Evlerinizde kalın, lütfen iyi karar verin, lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Başbakan Andrews, yeni kaydedilen vakalardan 57'sine virüsün nereden bulaştığını bildiklerini ancak 370 kişinin virüsü nasıl kaptığını araştırdıklarını sözlerine ekledi.

- NSW'de artan vakalar kısıtlamaları geri getirdi

Victoria eyaletindeki yayılan virüsün eyalete sıçramaması için sınırlarını kapatarak tedbir alan NSW eyaletinin Başbakanı Gladys Berejiklian, 8 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı eyaletin başkenti Sydney'de yeni kısıtlamalara gidildiğini açıkladı.

Yeni kısıtlamaların 24 Temmuz'dan itibaren uygulamaya gireceğini belirten Başbakan Berejiklian, düğün ve cenazelerin 150, toplu ibadetlerin yapıldığı mekanların 100 kişiyle sınırlandırıldığını ayrıca evlerdeki toplanmalarda aynı anda en fazla 20 kişinin bir araya gelebileceğini söyledi.

Avustralya'daki can kaybı 116'ya çıktı

Melbourne'daki can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, virüse yakalananların sayısı 11 bin 233'e yükseldi.

Özellikle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde görülen yeni vakalarla toplam 2 bin 627 aktif vakanın bulunduğu ülkede, virüse yakalanan 8 bin 36 Avustralyalının da iyileştiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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