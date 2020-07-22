Son dakika! Avustralya'da bir günde Kovid-19'a yakalananların sayısında en yüksek rakam kaydedildi Bir son dakika haberine göre Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 501 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının, salgının ortaya çıktığı tarihten bu yana bir günde tespit edilen en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Avustralya'da son 24 saatte tespit edilen 501 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının, salgının ortaya çıktığı tarihten bu yana bir günde tespit edilen en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 484, Yeni Güney Galler'de (NSW) 16, Queensland eyaletinde 1 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, bir günde kaydedilen 501 yeni vaka, virüsün ilk zirvesini yaptığı 28 Mart'taki 469 vakayı geride bıraktı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte kaydedilen 484 yeni vakanın bile, Avustralya genelinde bir günde kaydedilen en yüksek rakam olduğunu açıkladı.

Eyalette son haftalarda 3 haneli rakamlarda seyreden Kovid-19 vakalarındaki artışın devam ettiğine dikkati çeken Başbakan Andrews, Melbourne'daki yaşlılar evinde virüse yakalanan 90 yaşlarındaki 2 erkek hastanın daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybının 44'e yükseldiğini söyledi.

-Kurallara uyulmazsa yeni kısıtlamalar gelebilir

Virüsün yayılmasındaki en önemli nedenlerin ikisini, hastalığın ilk belirtilerini fark edenlerin hemen test yaptırmaması ve test yaptıranların sonucu almadan sosyal hayatlarına devam etmeleri olarak açıklayan Andrews, "Hastalık belirtileri varken evden çıkmanız kabul edilmez. Mantıklı olun evden çıkmayın. Test yaptırıp da evde kalmayanlar kaydedilen vakaların yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturuyor. Test sonuçlarını alana kadar evde kalın, yoksa 6 hafta olarak ilan ettiğimiz yasak ve kısıtlamalar uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 128'e çıktı

Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 12 bin 894'e, aktif vaka sayısı da 3 bin 744'e yükseldi.

Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 8 bin 591 Avustralyalı sağlığına kavuşurken Melbourne'daki yaşlı bakım evinde virüs kapan 2 erkeğin ölümü, Avustralya'da virüsten can kaybını 128'e yükseltti.

-Yeni Zelanda'da yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 aktif vakanın bulunduğu ülkedeki testlerde yeni vakaya rastlanmadı.

Tüm aktif vakaların otellerde karantinada olduğu Yeni Zelanda'da, hastanede yatan Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA