Son dakika: Avustralya'da 50 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak

Son dakika gündem haberine göre Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirmesi nedeniyle Avustralya'da 50 yaş altındakilere yapılmayacağı bildirildi.

Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirmesi nedeniyle Avustralya'da 50 yaş altındakilere yapılmayacağı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, yaptığı açıklamada, Avustralya Aşı Teknik Danışma Grubu'nun (ATAGI) önerisinin ardından Alman biyoteknoloji firması Biontech'in ABD'li ilaç firması Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 50 yaş altındaki nüfus için tercih edilen aşı olacağını belirtti.

Morrison, yaş kısıtlaması getirilen Oxford-AstraZeneca aşısının, düşük de olsa ciddi risk içerdiğini vurgulayarak, "Mümkün olduğunca en doğru tıbbi tavsiyeye dayanarak, gereken önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklama, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) "aşı ile kan pıhtılaşması arasında 'olası bir bağlantı' bulunduğunu" bildirmesinin ardından geldi.

Nadir görülen kah pıhtılaşmasının, Oxford-AstraZeneca aşısının yalnızca ilk dozundan sonra meydana geldiği, dolayısıyla ilk dozunu yaptırmış olan 50 yaşın altındaki kişilerin ikinci dozu yaptırabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer