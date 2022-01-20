Son dakika! Avustralya Açık'ta Tsitsipas ve Sabalenka üçüncü tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka üçüncü tura kaldı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya 4. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Avustralya Açık'ta iki kez yarı final oynayan Tsitsipas, ikinci turda dünya 88 numarası Arjantinli Sebastian Baez ile karşılaştı. Rakibini 7-6, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Yunan sporcu tur atladı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, klasmanın 93 numarası Litvanyalı Ricardas Berankis'i 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) ile geçerek yoluna devam etti.

Erkeklerin 13 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ise özel davetle turnuvaya katılan Avustralyalı Christopher O'Connell'a yenilmekten kurtulamadı. Dünya 175 numarası O'Connell, 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 galip gelerek üçüncü tura çıktı.

Sabalenka tur atladı, Muguruza ve Kontaveit elendi

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka, dünya 100 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 1-6, 6-4 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Fransa Açık'ın 2020 yılı şampiyonu 7 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, klasmanın 82. sırasındaki İsveçli Rebecca Peterson karşısında 6-2'lik setlerle 2-0 galip geldi.

Dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet, günün sürprizlerinden birine imza attı. Cornet, ikinci turda iki grand slam şampiyonluğuna sahip 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-0 (6-3, 6-3) yenerek eledi.

Klasmanda 39. basamakta bulunan Danimarkalı genç tenisçi Clara Tauson ise 6 numaralı seribaşı Anett Kontaveit'ı turnuva dışında bıraktı. Estonyalı rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen 19 yaşındaki raket, adını üçüncü tura yazdırdı.