Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri, ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.

İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Haber

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