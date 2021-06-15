Son dakika... Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya kazandı
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Son dakika... Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya kazandı

Son dakika... Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Bulgaristan'ın Samokov kentinde dün başlayan 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli sporcular 2 bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde dün başlayan 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli sporcular 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 110 kiloda Hakan Büyükcıngıl'ın Azerbaycanlı Azay İsmailov'u yenerek bronz madalya elde ettiği belirtildi.

55 kiloda Abdullah Toprak'ın ise Belaruslu Herbert Akapian'ı mağlup ederek bronz madalya almaya hak kazandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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