Son dakika... Avrupa Yatırım Bankasından Gana'ya 170 milyon avroluk kredi
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Son dakika... Avrupa Yatırım Bankasından Gana'ya 170 milyon avroluk kredi

Son dakika... Avrupa Yatırım Bankasından Gana'ya 170 milyon avroluk kredi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Avrupa Yatırım Bankası, Batı Afrika ülkesi Gana'ya 170 milyon avroluk kredi verilmesini onayladı.

Avrupa Yatırım Bankası, Batı Afrika ülkesi Gana'ya 170 milyon avroluk kredi verilmesini onayladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Belçika'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer ile görüştü.

Akuffo-Addo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankasının Gana'ya 170 milyon avroluk kredi verilmesini onayladığını belirtti.

Avrupa Yatırım Bankasının verdiği kredinin yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) ardından Gana'nın hızlı ekonomik dönüşümünde çok önemli bir rol oynayacağına işaret eden Akuffo-Addo, "Ekonomiyi yeniden yapılandırmak ve sadece bir ham madde üreticisi ve ihracatçısı olmaktan çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Yatırım ve Kalkınma Bankası da Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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