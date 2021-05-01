Son dakika: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak bireyselde finalde yarışacak
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Son dakika: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak bireyselde finalde yarışacak

Son dakika: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak bireyselde finalde yarışacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Çolak, gençler kategorisi bireyselde finalde yarışmaya hak kazandı.

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Çolak, gençler kategorisi bireyselde finalde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler kategorisi bireysel yarı finalde Elif Çolak 52.160 puanla yarın yapılacak finalde yarışma hakkı elde etti.

Cimastik Federasyonu, milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, ay-yıldızlı sporcuya finalde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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