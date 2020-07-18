Son dakika... Avrupa şampiyonu şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adı turnuvayla yaşatılacak
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Son dakika... Avrupa şampiyonu şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adı turnuvayla yaşatılacak

Bir son dakika haberine göre Türkiye Tekvando Federasyonu, Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen ve 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adının yaşatılacağını duyurdu.

Son dakika... Avrupa şampiyonu şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adı turnuvayla yaşatılacak
18.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:37

Türkiye Tekvando Federasyonu, Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit düşen ve 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adının yaşatılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Şahin, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen törenden sonra Semih Güzelay'ın babası Mustafa ve annesi Zakire Güzelay'a taziyede bulundu.

Acılarının büyük olduğunu ifade eden Başkan Şahin, her zaman şehit ailesinin yanında olacaklarını belirterek, Semih Güzelay'ın adını yaşatmak istediklerini ve bu doğrultuda ilk olarak düzenlenecek turnuvaya şampiyon şehidin adının verileceğini söyledi.

Başkan Şahin, "Acımız çok büyük. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İlk kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış bir sporcumuz şehitlik mertebesine ulaştı. Kendisinin adını yaşatmak boynumuzun borcu. Burada ailesiyle görüştük. Her türlü desteği vermeye hazırız. Sporculuk hayatında bizlere büyük gurur yaşatmış Semih Güzelay'ın adı tekvando var oldukça yaşayacak. Semih Güzelay ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Semih Güzelay'ın tekvandoda Avrupa Şampiyonluğu

2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlayan Semih Güzelay, tekvando seçmelerinde dikkatleri üzerine çekmiş ve yapılan seçme sonunda milli takıma girmişti. Bu başarısının ardından Semih Güzelay, 14 yaşındayken Macaristan'da 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti. Bu şampiyonada Türkiye'ye tek altın madalyayı Semih Güzelay kazandırmıştı.

Başarılı sporculuğunu hayatına da yansıtan Semih Güzelay, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanan şampiyon sporcu okuduğu dönemde katıldığı DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Sabaha Uyanış" adlı eserle üçüncülüğü elde etmişti. Semih Güzelay, vatanına daha iyi hizmet verebilmek için Polis Akademisine girerek eğitimini tamamlamış ve polis olmuştu.

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Kaynak: AA

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