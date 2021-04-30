Son dakika! Avrupa Parlamentosunun Pakistan'da dine küfretme yasalarıyla ilgili aldığı karara İslamabad'dan tepki
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Son dakika! Avrupa Parlamentosunun Pakistan'da dine küfretme yasalarıyla ilgili aldığı karara İslamabad'dan tepki

Son dakika! Avrupa Parlamentosunun Pakistan'da dine küfretme yasalarıyla ilgili aldığı karara İslamabad'dan tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Pakistan, Avrupa Parlamentosunun (AP) ülkedeki "dine küfretme yasaları dolayısıyla azınlıklara yönelik artan suçlamalar" sonrası dini azınlıklara özgürlük verilmesi talebine ve Pakistan'ın Avrupa Birliğine (AB) gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi...

Pakistan, Avrupa Parlamentosunun (AP) ülkedeki "dine küfretme yasaları dolayısıyla azınlıklara yönelik artan suçlamalar" sonrası dini azınlıklara özgürlük verilmesi talebine ve Pakistan'ın Avrupa Birliğine (AB) gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsünün yeniden gözden geçirilmesine yönelik kararına tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunun Pakistan'daki dine küfretme yasaları ile ilgili aldığı kararın "hayal kırıklığı" oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın AP'nin Pakistan ve İslam dünyasında dine küfür yasalarının ve bununla ilişkili dini hassasiyetin bağlamını eksik anladığını yansıttığına işaret edilerek, Pakistan'ın yargı ve yerel hükümet sistemiyle ilgili haksız yorumların üzücü olduğu vurgulandı.

Azınlıklar eşit haklara sahip vurgusu

Pakistan'da azınlıkların anayasa altında eşit haklara sahip olduğu ve temel özgürlüklerinin korunduğuna dikkati çekilen açıklamada, İslamabad yönetiminin bundan gurur duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, AP'nin ülkedeki "dine küfretme yasaları dolayısıyla azınlıklara yönelik artan suçlamalar" sonrası dini azınlıklara özgürlük verilmesi talebine ve Pakistan'ın AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsünün yeniden gözden geçirilmesine yönelik kararına tepki gösterildi.

Dine küfretme yasalarını ilga edin çağrısı

AP tarafından kabul edilen kararda Pakistanlı yetkililerden ülkedeki dine küfretme yasalarının ilga edilmesi ve söz konusu yasa sebebiyle tutuklu bulunan Hristiyan çiftin serbest bırakılması talep edildi.

Kararda ayrıca, gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine yönelik online ve fiziksel saldırılarla ilgili endişelere de yer verilirken, İslamabad'dan bununla ilgili önlem alması istendi.

Öte yandan söz konusu kararda AP, AB'den Pakistan'ın AB'ye gümrüksüz ürün ihraç etmesini sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP+) statüsünün yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Şagufta Kavsar ve kocası Şevket Emmanuel, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret ettikleri gerekçesiyle 2013'te tutuklanmış ve suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden çiftin temyiz başvurusu sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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