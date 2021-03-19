Son dakika! Avrupa Kupaları'ndan 3. lige
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Son dakika! Avrupa Kupaları'ndan 3. lige

19.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:56
Son dakika! Avrupa Kupaları'ndan 3. lige

Son dakika haberi: 52 yıl önce Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) işçileri tarafından kurulan, 34 sezon 1. Lig, 10 sezon Süper Lig'de boy gösteren ve bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükpor, mücadele ettiği 2. ligden matematiksel olarak 3. lige düştü.

52 yıl önce Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) işçileri tarafından kurulan, 34 sezon 1. Lig, 10 sezon Süper Lig'de boy gösteren ve bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükpor, mücadele ettiği 2. ligden matematiksel olarak 3. lige düştü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karabük ekibi, dün deplasmanda karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek 3. lige düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle ligden düşmenin kaldırılmasıyla 2. ligde bir sezon daha mücadele etme hakkı kazanan Karabükspor, 29 karşılaşmada 1 galibiyet, iki beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Ligin başında 3 puan cezası alan Karabükpor'un şuan iki puanı bulunuyor.

Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 2017-2018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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