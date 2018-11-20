Son Dakika! Avrupa İnsan Hakları Mankemesi, Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalması Yönünde Karar Verdi

AİHM, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi. Demirtaş'ın talebi doğrultusunda davayı takip eden hukukçular ortak yazılı bir açıklama yapacaklar. Açıklamanın Türkiye saati ile saat 14.00 gibi gerçekleşmesi planlanıyor.

AİHM, DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ BAŞVURUYU KARARA BAĞLADI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı.

"SERBEST BIRAKILSIN"

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

HUKUKÇULAR AÇIKLAMA YAPACAK

Demirtaş'ın talebi doğrultusunda davayı takip eden hukukçular ortak yazılı bir açıklama yapacaklar. Açıklamanın Türkiye saati ile saat 14.00 gibi gerçekleşmesi planlanıyor.

DEMİRTAŞ 2 YILDIR CEZAEVİNDE

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutuklu olmasına rağmen yarışarak tarihe geçen Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyeliği,", "örgüt adına suç işlemek", "propaganda" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.