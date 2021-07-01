Son dakika! Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dora Nusretoğlu finale yükseldi
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Son dakika! Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dora Nusretoğlu finale yükseldi

Son dakika! Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dora Nusretoğlu finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika haber... Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dora Nusretoğlu finale çıktı.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Dora Nusretoğlu finale çıktı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Bern kentindeki şampiyonada, erkekler yarı finali tamamlandı.

Erkekler kategorisinde şampiyonaya katılan milli sporcu Dora Nusretoğlu, 1109 puan alarak, 3 Temmuz'da yapılacak final için vize aldı.

Diğer milli sporcu Yunus Çalışkan, şampiyonayı 1053 puanla tamamlarken, Hakan Can Güngör ise yarışmayı 971 puan ile bitirdi.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın yapılacak kadınlar kategorisi yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

Genç kadınlar kategorisinde Türkiye'yi milli sporculardan Beyza Cesur, Selin Eyüpoğlu ve Yaren Nur Polat temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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