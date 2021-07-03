Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Serhat Kırık finale yükseldi
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Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Serhat Kırık finale yükseldi

Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Serhat Kırık finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika haber... Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kiloda finale çıktı.

Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kiloda finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dortmund kentindeki organizasyonda Belaruslu Uladzimir Karpiyevich ve İsveçli Georgios Michalis Barbanos'u yenen Serhat Kırık, çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Ermeni Shat Khachatryan, yarı finalde de Litvanyalı Vilius Savickas'ı mağlup eden milli güreşçi, adını finale yazdırdı.

Serhat, yarın finalde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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