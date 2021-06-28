Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükseldi

Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükselirken, Ahmet Karavuş ve Mevlüt Özdemir bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükselirken, Ahmet Karavuş ve Mevlüt Özdemir bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dortmund'da bugün başlayan şampiyonada serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, finale çıktı.

Polat Polatçı ilk turda Alman takımındaki Yusuf Şenyiğit'i 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Bulgaristan'dan Margiot Nikolov Marinov'u 10-0 sayı tuşuyla ve yarı finalde de güçlü rakibi Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 6-2 yenerek finale yükseldi. Polatçı, finalde Rus Ali Magomed Aliyev ile karşılaşacak.

57 kiloda Ahmet Karavuş, ilk turda Azerbaycanlı Murad Hagverdiyev'i 12-4, çeyrek finalde ise Ukraynalı Vladyslav Abramov'u 11-8 yendi. Karavuş, yarı finalde Rus rakibi Said Khunkerov'a yenildi. Karavuş, bronz madalya için mücadele edecek.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, ilk turda Macaristan'dan Zsombor Nagy'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Romanya'dan Elod Nyulas'ı 5-0 yendi. Özdemir, yarı finalde Moldovalı Stanislav Novac'a son dakikada 4-3 yenildi. Mevlüt Özdemir, bronz madalya için ter dökecek.

79 kiloda İsmail Küçüksolak ise repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Polat Polatçı finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:14:04. #1.14#

title