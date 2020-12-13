Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı

13.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:37

Son dakika spor haberine göre Şampiyonanın yapıldığı salon Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.

Şampiyonanın yapıldığı salon

Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.

Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı
Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı
Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı
Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

İlgili Haberler

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda millilerden 12 final
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Gençler kategorisi sona erdi
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Gençler kategorisi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Kylian Mbappe Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:36:41. #1.15#
title