Son dakika! Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Büyükler kategorisi başladı
13.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:37
Son dakika spor haberine göre Şampiyonanın yapıldığı salon Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.
Şampiyonanın yapıldığı salon
Sporcuların yer aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin