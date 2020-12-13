Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
13.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:32
Son dakika haber... Ödül töreni Milli sporcu Bora Tarhan'a madalya takılması MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.
Ödül töreni
Milli sporcu Bora Tarhan'a madalya takılması MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin