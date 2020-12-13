Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)

13.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:32

Son dakika haber... Ödül töreni Milli sporcu Bora Tarhan'a madalya takılması MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.

Ödül töreni

Milli sporcu Bora Tarhan'a madalya takılması MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı.(2)

Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)
Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

İlgili Haberler

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Madalya töreni
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Bora Tarhan bronz madalya kazandı (2) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:35:58. #1.15#
title