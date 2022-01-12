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Son Dakika | Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı

Son Dakika | Avrupa'da borsalar yükselişle kapandı
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Avrupa borsaları, ABD'den gelen enflasyon verisinin ardından günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD'den gelen enflasyon verisinin ardından günü yükselişle kapattı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Avrupa'da Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla yatırımcıların risk iştahı arttı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 artışla 486,20 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 artarak 7.551,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 16.010,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75'lik artışla 7.237,19 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,65'lik yükselişle 27.714,26 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,64'lük artışla 1,144 seviyelerinden işlem görüyor.

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 DolarTL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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