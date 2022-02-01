Son dakika! Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberi: Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 artışla 474,86 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96 artarak 7.535,78, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 15.619,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43'lük artışla 7.099,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,53'lük yükselişle 27.224,89 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,12 değer kazanarak 1,125 seviyelerinden işlem gördü.
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7'ye indi.
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı.
Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 10 civarında düşerek megavat saat başına 76,15 avrodan işlem gördü.