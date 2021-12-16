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Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 artışla 476,56 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,25 artarak 7.260,61, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 15.636,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12'lik artışla 7.005,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44'lük yükselişle 26.782,44 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,26 değer kazanarak 1,132 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar merkez bankalarının para politikası kararlarını olumlu karşıladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) mart 2022'de sona ereceğini teyit etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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