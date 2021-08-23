Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 artışla 471,88 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artarak 7.109,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 15.852,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86'lık artışla 6.683,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 26.046,03 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,34 değer kazanarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta son 2 ayın en düşük seviyesi olan 60,6 puana indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak seyahat kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkararak seyahat kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek Cimilli İbo İrem Derici Deniz Akkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 19:39:11. #1.14#

title