Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 artışla 471,88 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artarak 7.109,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 15.852,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86'lık artışla 6.683,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 26.046,03 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,34 değer kazanarak 1,174 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.
Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta son 2 ayın en düşük seviyesi olan 60,6 puana indi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker