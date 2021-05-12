Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Bir son dakika haberine göre Avrupa borsaları, ABD'de beklentileri aşan nisan ayı enflasyonunun ardından günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de beklentileri aşan nisan ayı enflasyonunun ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 437,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 artarak 7.004,63, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 15.150,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19'luk artışla 6.279,35 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23'lük yükselişle 24.452,93 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,63 değer kaybederek 1,207 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD'de nisan ayı enflasyonu 13 yılın zirvesine çıktı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yatırımcılar, AB Komisyonunun Avro Bölgesi ve AB ekonomisine ilişkin yıllık büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi ve Avrupa'da mart ayında sanayi üretimindeki artış verilerine odaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker