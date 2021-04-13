Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, bölgede açıklanan ekonomik verilerin ardından günü hafif yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, bölgede açıklanan ekonomik verilerin ardından günü hafif yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 435,75 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 6.890,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 15.234,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36'lık artışla 6.184,1 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59'luk yükselişle 24.600,35 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,26 değer kazanarak 1,194 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 büyüdü.

Almanya'da ise Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3'üncü dalga endişelerinin etkisiyle nisanda bir önceki aya kıyasla 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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