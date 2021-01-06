Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

06.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:34
Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,36 artışla 406,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,47 artarak 6.841,86, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,76 değer kazanarak 13.891,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19'luk artışla 5.630,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,4'lük yükselişle 22.734,32 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,23 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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