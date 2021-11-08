Son Dakika | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,16 artışla 484,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 üzerinde 16.064 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.312 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.057 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 27.798 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, cuma günü ABD'nin istihdam raporunda beklentilerden iyi gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmaların öneminin arttığını bildirdi.

Bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin haber akışı ile Avro para birimini kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği toplantının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

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