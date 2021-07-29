Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 artarak 463,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,23 yükselerek 15.606 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artışla 7.043 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 8.798 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 6.666 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 primle 25.389 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,1869 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin dünkü toplantısından beklendiği gibi faiz oranları ve varlık alım programında bir değişiklik çıkmadı. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise "beklentilerden daha güvercin" olarak nitelendirilirken, varlık alımlarının azaltılması yönündeki yönlendirmenin ötelenme ihtimali piyasaları destekledi.

Analistler, enflasyon ile ilgili verilerin piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili risklerin sürdüğüne dikkati çekti.

Bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Kovid-19'a ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip