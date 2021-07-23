Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 458,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,5 yükselerek 15.595 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 8.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 6.519 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 24.981 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1767 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını belirtirken, ECB Başkanı Chiristine Lagarde, bankanın geçmiş krizlerden ders çıkardığını ve acil durum desteğini çok erken geri çekerek mevcut ekonomik toparlanmayı rayından çıkarmayacağını söyledi.

Analistler, ECB'nin enflasyon yönlendirmesi ve ekonomiye desteğin devam edeceğine ilişkin verildiği mesajların pay piyasalarını desteklediğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu