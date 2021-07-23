Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 458,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,5 yükselerek 15.595 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.008 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 8.684 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 6.519 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 24.981 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1767 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını belirtirken, ECB Başkanı Chiristine Lagarde, bankanın geçmiş krizlerden ders çıkardığını ve acil durum desteğini çok erken geri çekerek mevcut ekonomik toparlanmayı rayından çıkarmayacağını söyledi.

Analistler, ECB'nin enflasyon yönlendirmesi ve ekonomiye desteğin devam edeceğine ilişkin verildiği mesajların pay piyasalarını desteklediğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Volkan Demirel Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:40:54. #1.14#

title