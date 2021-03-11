Son Dakika | Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

11.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:56
Son Dakika | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Bir son dakika haberine göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 artışla 423,12 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 14.549 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.729 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 6.007 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 8.577 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 primle 24.130 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,28 artışla 1,1959 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de, tahvil faizlerinin gerilemesi ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel ölçekte risk iştahının arttığını belirtti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ocak ayı JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, analistler, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceğini ve bu konuda sözle yönlendirme yapılabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:59:04. #1.14#
title