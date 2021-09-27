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Son dakika... Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç yükselişle kapattı

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç yükselişle kapattı

Bir son dakika haberine göre Avrupa borsaları günü Stoxx Europe 600 hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları günü Stoxx Europe 600 hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların Almanya'daki parlamento seçimine ilişkin gelişmeleri ve beklentileri sindirmesinin ardından haftanın ilk iş gününü Stoxx Europe 600 hariç yükselişle tamamladı.

Almanya'da parlamento seçimlerinin ön sonuçlarına göre, merkez sol Sosyal Demokrat Parti yaklaşık yüzde 25,7 ile en fazla oyu aldı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 463,01 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 7.069,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kazanarak 15.594,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34'lük artışla 6.660,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 26.140,36 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,12'lik düşüşle 1,117 seviyelerinden işlem gördü.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika... Avrupa borsaları Stoxx Europe 600 hariç yükselişle kapattı - Haberler Ekonomi
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