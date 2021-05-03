Son dakika! Avrupa borsaları seyahatlerin yeniden başlaması umuduyla günü yükselişle kapattı
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Son dakika! Avrupa borsaları seyahatlerin yeniden başlaması umuduyla günü yükselişle kapattı

Son dakika! Avrupa borsaları seyahatlerin yeniden başlaması umuduyla günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı.

Yatırımcıların güçlü fabrika ve perakende satış verileri ile şirketlerin birinci çeyrek finansal verilerine odaklanması da Avrupa pay piyasalarının yükselişine katkıda bulundu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 439,92 puana çıktı. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışlarla ortalama olarak yüzde 0,17 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 15.236,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61'lik artışla 6.307,9 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15'lik yükselişle 24.419,97 puana ulaştı.

Bugün resmi tatil nedeniyle İngiltere pay piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Şirket hisselerinden Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri, yaz sezonunda 100'den fazla tatil bölgesine uçuşlar planladığını duyurmasından sonra yaklaşık yüzde 2,6 değer kazanarak günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,206 seviyelerinden işlem gördü.

AB Komisyonundan seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi önerisi

Öte yandan, AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin, AB'ye mecburi olmayan seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak, gevşetilmesi önerisinde bulundu.

Komisyonun önerisi, üye ülkelerce kabul görürse AB tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran kişiler, AB ülkelerine seyahat edebilecek. Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması istenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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