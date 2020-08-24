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Son Dakika | Avrupa borsaları Kovid-19'da plazma tedavisine onayın etkisiyle yükselişle kapandı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Son Dakika | Avrupa borsaları Kovid-19'da plazma tedavisine onayın etkisiyle yükselişle kapandı
24.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:29

Avrupa borsaları, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 artışla 370,85 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.104,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,36 değer kazanarak 13.066,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,28'lik artışla 5.007,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,12'lik yükselişle 20.113,36 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün FDA'nın Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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