Son Dakika: Avrupa borsaları karışık açıldı Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 360 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.253 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.208 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 7.264 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 4.944 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 19.412 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,1210 ve sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve merkez bankalarının destekleri ile dün yükseliş eğiliminde hareket eden pay piyasalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle baskılandığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA