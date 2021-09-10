Son dakika... Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı
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Son dakika... Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Son dakika... Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İspanya hariç yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 468,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 15.637 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 azalarak 8.786 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artarak 6.708 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 7.037 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1834 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yakından takip edilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmedi.

Kararların ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde geçici olduğunu düşündüklerini, aralık ayı toplantısında PEPP'i kapsamlı olarak tartışacaklarını belirterek, "Şu aşamada yaptığımız şey varlık alımlarının azaltılması değil, alımları yeniden ayarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 3,8 artarak beklentileri aşarken, Almanya'da yıllık enflasyon, ağustosta tahminler paralelinde yüzde 3,9 oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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